Gerontoloji Bölümleri Danışma Kurulu tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen ‘Yaşlıların Yerel Yaşam Durumlarına Bağlı Profilleri’ araştırmasının Zonguldak etabını üstlenen ZBEÜ öğretim elemanları ‘Yaşlı Profili Araştırması’nı başarıyla tamamlayan ilk ekip oldu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet ve Hemşirelik Bölümü öğretim elemanları, ülke çapında ilk kez yapılan ve 26 ilde eş zamanlı yürütülen araştırmanın Zonguldak etabını tamamlayarak, çalışmayı ilk sonuçlandıran ekip oldu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Yılmaz Can öncülüğünde, Hemşirelik Bölümü’nden Doç. Dr. Sibel Arguvanlı Çoban, Sosyal Hizmet Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi İsa Demir, Dr. Öğr. Üyesi Türkan Akyol Güner, Öğr. Gör. Aydın Olcay Özkan ve Arş. Gör. Muhammed Macit Demir tarafından yürütülen araştırma kapsamında Zonguldak il merkezi ile birlikte Kozlu, Devrek, Ereğli, Gökçebey, Kilimli, Çaycuma, Alaplı ilçelerine ve bu ilçelere bağlı Karaman, Rat, Fatih, Eğerci, Karşıyaka, Kepez, Gülüç, Kurtlar, Ormanlı, Bakacakkadı, Askeritepe, Yeşiltepe, Kışla, Aşağı İhsaniye, Yukarı İhsaniye, Sarmaşık, İstasyon, Merkez, Pehlivanlar, Aşağıdağ mahalleleri ve köyleri ziyaret edildi. 7 ilçede ziyaret yapılan yerlerde toplamda 414 yaşlı bireyle görüşüldü. Veri toplama sürecinde ayrıca bu ilçe ve mahallelerdeki Aile Sağlığı Merkezlerine gidilerek bu kurumlarda farklı mahalle ve köylerden gelen bireylerle görüşülerek örneklem grubu çeşitliliği sağlandı.

İlk defa GEDAK (Gerontoloji Bölümleri Danışma Kurulu) tarafından yürütülen ve 26 ili kapsayan Yaşlılık Profili Araştırması’nın sonuçları 2024 yılının Nisan-Mayıs aylarında gerçekleştirilecek bir sempozyum ile kamuoyu ile paylaşılacak.

Araştırmayı ilk sonuçlandıran ekibin Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim elemanları olması sebebiyle sempozyuma Üniversite ev sahipliği yapacak.