ZBEÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim Elemanları Öğr. Gör. Emel Doğan Uğurlu ve Öğr. Gör. Gonca Yerlikaya, Debussy Uluslararası Müzik Yarışması’nda dereceye girerek Absolute First Prize (Mutlak Birincilik Ödülü) Grand Prize (Yarışma Büyük Ödülü) ödülü almaya hak kazandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim elemanları Uğurlu ve Yerlikaya, Debussy Uluslararası Müzik Yarışması’nda farklı ülkelerden solistler ve dünyanın önemli müzik kurumlarında çalışan eğitimcilerden oluşan yirmi altı jüri üyesinin değerlendirmesi sonucunda, katıldıkları her Barok Yorumculuğu ve Duo Performans kategorilerinde 96-100 arası puan alarak Absolute First Prize ödülünü kazandılar. Ayrıca yirmi farklı kategorinin yer aldığı yarışmada tüm yarışmacılar arasında da en yüksek puanı alarak Grand Prize (Yarışma Büyük Ödülü) almaya hak kazandılar.

Uğurlu ve Yerlikaya kendilerini her daim destekleyen ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e teşekkür ederek, kazandıkları ödülü ZBEÜ ve Cumhuriyetin 100. Yılı’na armağan ettiklerini belirttiler.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Uğurlu ve Yerlikaya’yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.