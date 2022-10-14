Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden 4, Fen Fakültesinden ise 1 emekli öğretim üyesi Stanford Üniversitesinin her yıl yayınladığı ‘dünyanın en etkili bilim insanları’ listesinde yer aldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden 4, Fen Fakültesinden ise 1 emekli öğretim üyesi Stanford Üniversitesinin her yıl yayınladığı ‘dünyanın en etkili bilim insanları’ listesinde yer aldı.

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, Elektrik Elektronik Mühendisliğinden Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Altan ve Dr. Öğr. Üyesi Ferdi Kara ile Arş. Gör. Dr. Seçkin Karasu ve Kimya Bölümünden 2018 yılında emekli olan Prof. Dr. Baki Hazer, dünya çapında yüksek prestije sahip 2022 Elsevier BV metriklerine göre ‘dünyanın en etkili bilim insanları’ arasında yer aldı.

‘Kariyer boyu etki’ ve ‘yıllık etki’ olmak üzere iki kategoride yapılan sıralamada, ‘kariyer boyu etki’ kategorisinde Prof. Dr. Baki Hazer 123.594., Prof. Dr. Bülent Ekmekçi 394.848. sırada yer aldı. ‘Yıllık etki’ kategorisinde ise Arş. Gör. Dr. Aytaç Altan 19.961., Prof. Dr. Baki Hazer 118.225., Dr. Öğr. Üyesi Seçkin Karasu 183.795., Prof. Dr. Bülent Ekmekçi 197.454., Dr. Öğr. Üyesi Ferdi Kara 454.078. oldu.

Bilimsel, teknik ve tıbbi içerik konusunda uzmanlaşmış Elsevier BV metrikleri, nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, atıf sayısı, h-index, hm-index, atıf alan yayın sayısı ve atıf yapılan yayınların yer aldığı dergilerin etkisi kullanılarak hazırlanıyor.