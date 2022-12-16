ZBEÜ Ereğli Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı öğrencileri anlamlı bir projeye imza attı.

ZBEÜ Ereğli Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı öğrencileri anlamlı bir projeye imza attı.

İhtiyaç sahibi öğrenciler için “Kardeşim Üşümesin” başlıklı sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren öğrenciler; kış öncesinde öğrencilere ihtiyaç duyabilecekleri çeşitli eşyalar teslim etti.

Öğretim elemanlarının da katkı sağladığı proje doğrultusunda Kdz. Ereğli Ören anaokulu, İlkokul ve ortaokulunda öğrenim gören 41 ihtiyaç sahibi öğrenci belirlendi. Yardım yapılacak öğrencilerin belirlenmesinin ardından sponsor arayışına giren öğrenciler, bir aylık süreçte ilçenin yardımsever esnaf ve kişileri yanında, başka illerden de destek sağlayarak öğrencilere mont ve botlarını hediye etti.