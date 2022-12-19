Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Alenay Takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Robogenç Yarışmasında, tasarladıkları “Alenay67” isimli robot ile 3’üncülük başarısı elde etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Alenay Takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Robogenç Yarışmasında, tasarladıkları “Alenay67” isimli robot ile 3’üncülük başarısı elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik Merkezleri arasında Milli Teknoloji Hamlesi hedefiyle ülke gelişimine katkı sağlayabilecek yetenekli gençlerin tespit edilmesi amacıyla düzenlenen yarışma 17-18 Aralık tarihleri arasında Ankara Taha Akgül Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı.

Robotaksi orta seviye çizgi izleyen robot kategorisinde yarışan ZBEÜ Alenay Takımı sergilediği performansla 3’üncülük derecesini elde etti. ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, yarışmada başarı gösteren öğrenciler Enes Can Aman, Ayşegül Çoban ve Alper Şahin’i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.