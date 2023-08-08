SCImago Institutions Rankings’te ZBEÜ Matematik bölümü, üniversiteler bazında Türkiye’de 7’nci; dünyada ise 435’inci sırada yer aldı.

Dünyanın önde gelen akademik değerlendirme kuruluşlarından SCImago Institutions Ranking’in 2023 yılı sıralamasına göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Matematik bölümü, üniversiteler bazında Türkiye’de 7’nci, dünyada ise 435’inci sırada yer aldı.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkürlerini sunarak, “Üniversitemizin ulusal ve uluslararası alanda tanınması için bize güç veriyor. Amacımız, kaliteli eğitim ve araştırma imkânları sunarak, ülkemizin ve dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer almak ve topluma katkı sağlamaktır” ifadelerini kullandı.