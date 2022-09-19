Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezinde kurumsal akreditasyon süreci hakkında bilgi paylaşımı yapmak üzere bir toplantı düzenlendi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezinde kurumsal akreditasyon süreci hakkında bilgi paylaşımı yapmak üzere bir toplantı düzenlendi.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer başkanlığında Saat 14.00’te başlayan toplantıda senato üyeleri, birimlerin kalite komisyonu üyeleri ve kalite temsilcileri yer aldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Özölçer, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından kurumsal akreditasyon programına dahil edilen Üniversitenin kaliteli eğitime, topluma hizmet faaliyetlerine ve uluslararasılaşmaya büyük önem verdiğini ifade etti.

Üniversitenin büyüme çalışmalarında hiçbir zaman kalite güvencesini göz ardı etmeyeceğini belirten Özölçer, bunun bir ekip işi olduğunu söyleyerek, birimlerin de aynı hassasiyeti göstermeleri gerektiğini hatırlattı.

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’in yaptığı açılış konuşmasının ardından toplantı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu’nun kurumsal akreditasyon süreci hakkındaki sunumuyla devam etti. Akreditasyon sürecinde 3 Ekim, 30 Ekim ve 2 Kasım 2022 tarihlerinde Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından çeşitli birimlerimizin dahil olacağı bir saha ziyareti gerçekleştirileceğini duyuran Kutoğlu, bu tarihlere kadar YÖKAK tarafından istenen ve Üniversite birimlerince hazırlanması gereken bazı veri ve belgelerin olduğunu dile getirdi. Kutoğlu, sunumunda akreditasyon süreciyle ilgili tüm birimlerin hazırlık yapması gereken konuları ayrıntılı olarak aktardı.

Yaklaşık 1 saat süren toplantı, katılımcıların soru ve önerilerinin ardından sona erdi.