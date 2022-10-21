Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün düzenlediği “FTR’de Az Konuşulanlar” başlıklı 1.Karaelmas Fizyoterapi Sempozyumunun açılışı, Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’in katılımıyla gerçekleşti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün düzenlediği “FTR’de Az Konuşulanlar” başlıklı 1.Karaelmas Fizyoterapi Sempozyumunun açılışı, Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’in katılımıyla gerçekleşti.

Açılışla başlayan programda Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal eşik ederken, protokolde yer alan diğer isimler ise Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sosyal Faaliyetler Şube Müdürü Gencay Bilgili oldu. Alanında uzman çok sayıda bilim insanının ve fizyoterapistlerin katıldığı sempozyuma öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan töreninin açılış konuşmalarını Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Emin Ulaş Erdem, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Meltem Kürtüncü ve Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer yaptı.

Açılışta konuşan Rektör Özölçer, teknolojik ilerlemelerin hayatımızı kolaylaştırmasıyla, fiziksel hareketliliğin yavaşlamaya başladığına dikkat çekerek fizyoterapi rehabilitasyonunun önemine vurgu yaptı. Günümüz bireylerinde sağlık bilincinin arttığını dile getiren Özölçer, fizyoterapi ve rehabilitasyona duyulan ilgi ve ihtiyacın, bu alanda çalışacak fizyoterapistlere duyulan ihtiyacı da arttırdığını ifade etti.

Rektör Özölçer, büyük bir heves ve emekle çalışan bölümün akademik kadrosunun ortaya koyduğu bilimsel çalışmalarla üniversitenin adını ileriye taşıdığını söyleyerek, bugünkü etkinliği örnek gösterdi. Açılış konuşmalarının ardından Devlet Konservatuvarındaki öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından klasik müzik konseri verildi.

4 oturumdan oluşan programda Hacettepe Üniversitesi, Lokman Hekim Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden çok sayıda akademisyen sunum yapacak.