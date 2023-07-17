Çin Zhejiang Üniversitesi Sosyoloji bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Kurtuluş Gemici 13 Temmuz 2023 tarihinde bir dizi görüşmelerde bulunmak üzere Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini ziyaret etti. Çin’in en prestijli üniversiteleri arasında yer alan Zhejiang Üniversitesi ve ZBEÜ arasındaki işbirliği olanakları düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı.

Toplantıya ZBEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Dinçer Biçer, Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Doç.Dr. Yücel Namal, İİBF Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ferda Çakmak, Sosyoloji ve Tarih Bölümü Öğretim Üyeleri katıldı. Toplantıda özellikle Sosyoloji ve Tarih alanlarında akademik işbirlikleri başlatılması, öğretim üyelerle ortak bilimsel çalışmalar yapılması, lisansüstü tezlerde ortak danışmanlık yapılması kararlaştırıldı ve gelecekte düzenlenebilecek ortak konferans ve proje olanakları görüşüldü.

Kurumsal düzeyde ise bir ikili işbirliği anlaşması yapılması ve Zhejiang Üniversitesi Öğretim üyelerinden çevrimiçi danışmanlık alınması konularında girişimler yapılmasına karar verildi. Sosyoloji ve Tarih bölümlerinin yapacakları ön çalışma sonrasında Eylül ayında daha geniş kapsamlı bir çevrimiçi toplantı düzenlenerek işbirliklerinin kapsamının genişletilecek.