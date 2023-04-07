Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TSÜF) arasında deprem bölgesindeki ihtiyaç sahibi çocuk ve gençlere malzeme ve ekipman yardımı yapılması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyon Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay’ın imzalarıyla gerçekleşen törende, TSÜF Başkan Vekili Doç. Dr. Serdar Eler, Federasyon Genel Sekreteri Zeynep Şahin, BESYO Müdürü Doç. Dr. Tevfik Cem Akalın ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Nebahat Eler de yer aldı.

Yapılan protokol ile deprem bölgesindeki ihtiyaç sahibi çocuk ve genç sayısı belirlenerek sportif malzeme ve ekipman yardımı yapılmasının amaçlandığı bildirildi. İmza töreninin ardından ZBEÜ Rektörü Özölçer, günün anısına Türkiye Üniversite Sporları Federasyon Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay ve Başkan Vekili Doç. Dr. Serdar Eler’e plaket takdim etti.

Yaklaşık yarım saat süren tören fotoğraf çekimiyle sona erdi.