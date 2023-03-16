Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Sakarya Üniversitesi, ortak bilimsel çalışmaların ve proje faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayacak iş birliği protokolüne imza attı.

İki üniversitenin ortak araştırma projeleri geliştirmesini ve bilimsel çalışmalar yürütmesini sağlamak amacıyla ZBEÜ ile Sakarya Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ile Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al’ın imzaları attığı protokol toplantısında ZBEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, ZBEÜ Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Yıldız ve Zonguldak Teknopark Müdürü Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu da yer aldı.

Protokol gereğince iki üniversitenin yürütülecek çalışmalar kapsamında ortak proje, araştırma ve eğitim imkânlarından karşılıklı şekilde yararlanacağı ve söz konusu iş birliği ile Zonguldak ve Sakarya’nın istihdamına katkı sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

İmza töreni toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.