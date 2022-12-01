Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Nisan ayında imzalanan işbirliği protokolü doğrultusunda Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) ilk akademi buluşmalarını gerçekleştirdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Nisan ayında imzalanan işbirliği protokolü doğrultusunda Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) ilk akademi buluşmalarını gerçekleştirdi.

Dün YDYO Müdürü Öğr. Gör. Okşan Dağlı, Müfredat Geliştirme Ofisi, Ölçme ve Değerlendirme Ofisi, Konuşma Becerileri Ofisi ve Mesleki Gelişim Birimi’nden temsilci öğretim görevlileri ile birlikte Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında yüksekokulun idari işleyişi ve ilgili ofis ve birimlerin faaliyetleri hususunda Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi yetkililerine geniş çerçeveli bir bilgilendirme yapıldı. Ziyarette lise öğrencilerine yönelik YDYO Müdürü Öğr. Gör. Okşan Dağlı yabancı dilin önemini anlatan bir konuşma yaptı. Dağlı’nın ardından YDYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Murat Dede ve Yabancı Diller Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Cansu Ünal Dombaycı öğrencilere hazırlık eğitimi hakkında bilgi verdi.

Yaklaşık bir saat süren ziyaretin sonunda Sosyal Bilimler Lisesi yetkilileri kurum içi işleyiş ve faaliyetleriyle ilgili bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Toplantı, yapılacak çalışmaların planlanması ve bir çalışma takvimi oluşturulması ile sona erdi.