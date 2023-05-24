Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Rusya Bilimler Akademisi Chinakal Maden Enstitüsü arasında 22 Mayıs’ta işbirliği protokolü imzalandı.

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve Chinakal Maden Enstitüsü Direktörü Dr. Aleksey Khmelin arasında imzalanan protokol ile eğitim ve bilim alanında bilgi transferi, ortak bilimsel çalışmalar, çalıştaylar ve akademik değişim programlarının amaçlandığı bildirildi. Protokol kapsamında ayrıca yüksek öncelikli alanlarda temel ve akademik düzeylerde araştırma programları ve proje ekipleri oluşturulabilecek.

Koordinatörlüklerini ZBEÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Fikret Gölgeleyen ve Prof. Dr. Larisa Nazarova’nın yürüteceği işbirliği protokolü çerçevesinde ilk olarak Zonguldak bölgesinde bulunan maden ocaklarındaki patlamalara neden olan kömür gazı davranışlarının matematik modellerinin oluşturularak ortaya çıkabilecek risklerin önceden tespitleri hedefleniyor.