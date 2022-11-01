Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Zonguldak İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Zonguldak Şubesi arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Zonguldak İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Zonguldak Şubesi arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük Senato Salonunda öğleden önce gerçekleşen imza töreninde, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İl Müftüsü ve TDV Zonguldak Şube Başkanı Aşır Durgun İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyfullah Kara ve Müftü Yardımcısı Tahir Erçin yer aldı.

İmzalanan protokolle İl Müftülüğü ve TDV Zonguldak Şubesi aracılığıyla Üniversitenin İlahiyat Fakültesi ile karşılıklı iş birliğine gidilerek, çeşitli projeler geliştirmek ve fakültede eğitimlerini sürdüren öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine maddi destek sunmak üzere çalışmalar yapılması amaçlanıyor.