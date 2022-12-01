Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İbn-i Sina kampüsünde bulunan Uygulama ve Araştırma Hastanesi, dün ‘Dünya Tıbbi Sekreterler Günü’nü düzenlediği etkinlikle kutladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İbn-i Sina kampüsünde bulunan Uygulama ve Araştırma Hastanesi, dün ‘Dünya Tıbbi Sekreterler Günü’nü düzenlediği etkinlikle kutladı.

Şebnem Kargı Konferans Salonunda öğleden sonra gerçekleşen etkinliğe Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Özcan Pişkin ve sağlık personeli katıldı.

Başhekim Doç. Dr. Özcan Pişkin’in açılış konuşmasını yaptığı etkinlik, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’in konuşmasıyla devam etti. Konuşmasında tıbbi sekreterlerin sağlık sisteminin önemli bir parçasını oluşturduğunu söyleyen Rektör Özölçer, sağlık hizmeti alan bireylerdeki sayının artışına bağlı olarak tıbbi sekreterlere duyulan ihtiyacın da arttığını dile getirdi. Sağlık kuruluşlarında iletişim ve empatinin önemine dikkat çeken Rektör Özölçer, hastaların sağlık kuruluşuna geldiklerinde genellikle ilk tıbbi sekreterlerle karşılaştıklarını, bu yüzden tıbbi sekreterlerin pozitif ve duyarlı davranması gerektiğini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından yakın zamanda hayatını kaybeden Kadın Doğum Birimi sekreteri Halil İbrahim Özdemir’in eşi ve kızına Rektör tarafından plaket ve çiçek takdim edildi. Ardından kürsüye davet edilen hastanenin ilk tıbbi sekreteri Berrin Odabaş’a da Başhekim Pişkin tarafından çiçek verildi.

Folklor gösterisinin de gerçekleştiği etkinlik, tıbbi sekreterlerin mesleklerini kendi ağzından anlattıkları kısa film gösterimiyle devam etti.

Hastane yönetiminin tüm katılımcılara çiçek hediye ettiği etkinlik yaklaşık 2 saatlik sürenin sonunda toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.