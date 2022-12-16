Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen maden sektörünün fuarında yerini aldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen maden sektörünün fuarında yerini aldı.

15 Aralık Perşembe günü başlayan ve 3 gün sürecek olan ‘Maden Türkiye 10. Uluslararası Madencilik, Tünel İnşa, Makine Ekipmanları ve İş Makineleri Fuarı’na Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özarslan, Bölüm Başkan Yardımcısı ve “Genç Madenci Topluluğu” Başkanı Doç. Dr. Serdar Yılmaz ve Maden Mühendisliği bölümü öğrenci temsilcileri Hüseyin Altunsoy ve Göktuğ Tosun katıldı.

‘Fuar ile eş zamanlı sempozyum’

Fuar ile eş zamanlı olarak 17. Uluslararası Cevher Hazırlama Sempozyumu (IMPS 2022) da gerçekleşti. ZBEÜ öğretim üyeleri Prof. Dr. İhsan Toroğlu, Doç. Dr. Serdar Yılmaz, Doç. Dr. Mehmet Bilen, Doç. Dr. Özgür Yılmaz ‘IMPS 2022’ sempozyumuna katılarak bildirilerini sundu.

Uluslararası bir platform niteliği taşıyan fuar, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirme ve sektöre yönelik hizmet tanıtım olanağı sağlarken, söz konusu fuara Türkiye’den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden lider firmalar katıldı. Madencilik ile ilgili tüm hizmet ve teknolojik ürünlerin sergilendiği fuarda ZBEÜ standı katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. TÜYAP Maden Fuarında ulusal ve uluslararası pek çok firma temsilcisiyle görüşme imkanı elde ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Ahmet Özarslan, üniversitenin standının gördüğü yoğun ilgiden mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Fuar 18 Aralık Pazar gününe kadar sektör temsilcilerini buluşturmaya devam edecek.