Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 30. yılını Ekim ayında konuklar, mezunlar, öğrenciler ve personeller ile birlikte çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 30. yılını Ekim ayında konuklar, mezunlar, öğrenciler ve personeller ile birlikte çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

Kökleri 1924 senesinde atılan Yüksek Ma’adin Mühendis-i Mekteb-i Alisi’ne dayanan, 1992 senesinde Zonguldak Karaelmas Üniversitesi adıyla kurulan, 2018 yılına gelindiğinde ise Zonguldak Bülent Ecevit adını alan üniversite bu sene 30. Yıl dönümünü kutluyor. Mezunlar buluşması, sinevizyon gösterisi, müzik dinletisi, görevi başında vefat eden öğretim elemanları için Kur’an tilaveti ve fidan dikimi gibi çeşitli etkinliklerin planlandığı 30. yıl kutlamalarına tüm birimlerin mezunları ve öğrencileri bekleniyor

Mezunlar Buluşması 15-16 Ekim’de

Kuruluşundan bu yana 87 bin 542 mezun veren üniversitede 30. Yıl etkinliklerine katılması beklenen mezunların 15 Ekim Cumartesi günü kendi fakülte ve yüksekokullarında düzenlenecek olan etkinliklere katılması, 16 Ekim Pazar günü ise Farabi kampüsündeki ortak etkinlikte bir araya gelmesi planlanıyor. Çok sayıda etkinlik ve yoğun bir katılımla oldukça renkli geçmesi beklenen Üniversitenin 30. yıl kutlamalarına katılmak isteyen mezunların kendi birimlerine telefon ya da mail yoluyla ismini bildirmesi gerekiyor.

Etkinliklere ait programın ayrıntıları ilerleyen günlerde üniversitenin web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.