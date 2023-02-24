ZBEÜ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Tuğba Akdal, Yapımcı Birol Güven tarafından organize edilen etkinlik dahilinde dizi setinde depremzede çocuklarla bir araya geldi.

ZBEÜ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Tuğba Akdal, Yapımcı Birol Güven tarafından organize edilen etkinlik dahilinde dizi setinde depremzede çocuklarla bir araya geldi.

ZBEÜ; Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük deprem felaketi sonrası Kocaeli’nin Darıca ilçesine getirilen afetzede çocuklar ve aileleriyle dizi setinde bir araya geldi. Yapımcı ve Yönetmen Birol Güven tarafından organize edilen etkinliğe katılan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Tuğba Akdal bir kısmı üniversitenin Ahşap Atölyesinde hazırlanan yaklaşık 50 adet oyuncağı çocuklara hediye etti. Davet dahilinde çocuklara hem yemek hem de çikolata ikramında bulunuldu. 50 depremzede çocuğun aileleriyle birlikte Seksenler dizi setine davet edildiği etkinlikte Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erkan Tunç ve dizi oyuncuları yer aldı.

3 saat süren etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.