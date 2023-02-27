Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Deprem Hasar Komisyonu, İçişleri Bakanlığının görevlendirmesiyle deprem bölgesine giderek incelemelere başladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Deprem Hasar Komisyonu, İçişleri Bakanlığının görevlendirmesiyle deprem bölgesine giderek incelemelere başladı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Deprem Hasar Komisyonu olarak ZBEÜ Yapı Ve Mekanik Anabilimdalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Tuna Ülger, Arş. Gör. Dr. Muhammet Karabulut ve Arş. Gör. Dr. Murat Çavuşlu İçişleri Bakanlığının görevlendirmesiyle Kilis’ e ulaştı. Deprem Hasar Komisyonumuz belediye başkanlığında uzman ekiplerce yapılan toplantı ve bilgilendirme sonrasında, deprem hasar tespitinin yapılması için incelemelere başladı.

Komisyon üyeleri, ilk olarak, Kilis’in tarihi sanat eserlerinden biri olan ve 16. yüz yılda inşa edilen Muallak Cami ve minaresinde deprem nedeniyle meydana gelen hasarı değerlendirdi. Deprem Hasar Komisyonu bölgede depremden hasar gören yapıları incelemeye devam ediyor.