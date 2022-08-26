Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin düzenlediği Çocuk Üniversitesi 2022 yaz dönemi programı bugün mezunlarını verdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin düzenlediği Çocuk Üniversitesi 2022 yaz dönemi programı bugün mezunlarını verdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Çocuk Üniversitesi 2022 yaz dönemi programının mezuniyet töreni Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emel Kesim, akademik-idari personel ile çocuklar ve aileleri katıldı.

Kapanış töreninde, Çocuk Üniversitesinde 8 modülde yapılan etkinliklerin fotoğraflarından oluşan bir sinevizyon gösterisi düzenlendi. Sinevizyon gösterisinin ardından Çocuk Üniversitesi eğitimlerine katılan öğretim elemanlarına Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hakan Kutoğlu tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

"Çocuklarımıza aydınlık bir gelecek diliyorum"

Öğle saatlerinde düzenlen törende konuşan Rektör Özölçer, 5 günlük süre boyunca eğitim gören çocukların kendi ilgi, yetenek ve becerilerine uygun meslekler hakkında farkındalık ve yeni bir vizyon edindiklerini umut ettiğini belirtti ve çocuklara aydınlık bir gelecek ile başarılı bir eğitim hayatı temennisinde bulundu. Velileri ve meslektaşlarını tebrik eden Rektör Özölçer, Çocuk Üniversitesi etkinliğinin düzenlenmesinde ve yürütülmesinde başat rol oynayan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Emel Kesim’e ve personellerine, üniversite bünyesine hem Sürekli Eğitim Merkezini kazandıran hem de Çocuk Üniversitesi gibi ilk olma özelliği taşıyan etkinliklerin önünü açan Prof. Dr. Mahmut Özer’e teşekkür etti.

Rektör İsmail Hakkı Özölçer’in konuşmasının ardından modüllerde görev alan öğretim elemanları minik öğrencilere diplomalarını verdi. Bir haftalık eğitimin ardından diplomalarını alan minikler mezuniyetlerini coşkuyla kutladı.