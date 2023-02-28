ZBEÜ Çaycuma Kampüsünde bir araya gelen Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve TP-OTC yetkilileri yeni projeleri hayata geçirmek üzere çalışmalara başladı.

ZBEÜ Çaycuma Kampüsünde bir araya gelen Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve TP-OTC yetkilileri yeni projeleri hayata geçirmek üzere çalışmalara başladı.

TP-OTC tarafından kurulacak olan uygulanabilir sondaj kulesi ve uygulama laboratuvarlarının hazırlık süreçlerinin incelendiği görüşmede, Rektör Özölçer’e TP-OTC Genel Müdür Yardımcıları Habil Öztürk ve Metin Oktay Çetinkaya ile Çaycuma Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Hikmet Yazıcı ve beraberlerindeki heyet eşlik etti.

Sondaj kulesinin kurulacağı lokasyonun belirlendiği ziyarette, Çaycuma MYO Açık Deniz Teknolojileri Merkezindeki derslikler ve 7 adet laboratuvarların devam eden çalışmaları incelendi. Sondaj kulesinin kurulacağı yerin belirlenmesinden sonra dün Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu’nun da katılımıyla kulenin kurulacağı alandaki mevcut ağaçlar, sürdürülebilir çevre politikası ve yeşil kampüs ilkesine uygun olarak, transplantasyon yöntemiyle kampüs içerisinde yeni yerlerine taşındı ve dikildi.