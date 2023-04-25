ZBEÜ Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. Murat İnce Polonya Gdansk Teknoloji Üniversitesi ev sahipliğinde organize edilen Avrupa Üniversiteler Birliği EUA Genel Kuruluna katıldı.

2023-2027 Avrupa Üniversiteler Birliği EUA Başkanlık ve yönetim kurulu seçiminin yapıldığı genel kurulda Türkiye’den EUA’ya tam üye olan 55 üniversite katıldı. Genel kurulda, 2023 yılı tam üyelik ücretini ödeyen 38 üniversiteden biri olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’ni temsilen Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer adına Doç. Dr. Murat İnce oy kullandı. Başkanlık seçimini Türkiye Delegasyonun da desteklediği İspanyol öğretim üyesi Prof. Dr. Josep M. Garrell kazandı. Türkiye delegasyonunun yönlendirmesi ve talebi doğrultusunda, Avrupa ülkelerinden üye üniversitelerin temsilcileri genel kurulda, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde kaybettiğimiz öğrenci ve öğretim elemanları için saygı duruşunda bulundu.

EUA Genel Kurulu ile ilgili açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, “Üniversitelerimizin işbirliği ağının genişletilmesi ve Avrupa’da hak ettiği değeri alması için EUA Genel Kuruluna katılmamız konusunda bizleri teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a ve organizasyona katılan üniversitelerimizin değerli temsilcilerine teşekkürlerimi sunuyorum. EUA Genel Kurulunda seçilen yeni başkan Prof. Josep M. Garrell ve yönetim kurulunu da başarılar diliyorum” diye konuştu.