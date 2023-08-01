Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Avrupa Birliği Projesi kabul edildi.

Erasmus+ 2023 çağrı döneminde ZBEÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin İspanya Merkezli olarak başvurduğu KA220 Okul Eğitimi türündeki “Linguatrek: Transforming foreign language education in Europe through digital game-based approach” adlı projesi desteklenmeye uygun görüldü. Koordinatörlüğü ZBEÜ Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından yürütülecek olan projenin geliştirilmesine Türkiye, Yunanistan, Hollanda, Portekiz ve Polanya’daki kurum ve kuruluşlar da katkı sağlayacak.

Dünyada mülteci sayısının hızla artması sonucunda yabancı dil eğitiminde oyun tabanlı eğitim tekniği ve yenilikçi yaklaşımların kullanılmasını hedefleyen proje 33 ay sürecek.