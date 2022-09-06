Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi (ADNSU) arasında işbirliğinin geliştirilmesi adına çevrimiçi bir toplantı düzenlendi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi (ADNSU) arasında işbirliğinin geliştirilmesi adına çevrimiçi bir toplantı düzenlendi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) işbirliği ile Çaycuma Meslek Yüksekokulu’nda açılan Açık Deniz Sondaj Teknolojisi ve Açık Deniz Tabanı Uygulamaları programlarıyla ilgili kurum temsilcilerinin yer aldığı çevrimiçi toplantı düzenlendi. Söz konusu toplantıya ZBEÜ adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, Çaycuma MYO Müdürü Doç. Dr. Hikmet Yazıcı, Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. Murat İnce ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Dinçer Biçer katılırken, toplantıda yer alan diğer isimler ise ADNSU adına Rektör Prof. Dr. Mustafa Babanlı ve Rektör Danışmanı Rasim Abdullayev, TPAO adına da Genel Müdür Yardımcısı Habil Öztürk ve Bakü Ofis Müdürü Halil Buğra Yavuz oldu.

Toplantıda üniversite ile her türlü işbirliğine açık olduklarını dile getiren Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Babanlı, Çaycuma MYO’da açılan Açık Deniz Sondaj Teknolojisi ve Açık Deniz Tabanı Uygulamaları programlarına dair teknik ve akademik her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu ise Prof. Babanlı’ya ilgisi ve desteği için teşekkür ederken, ADNSU ile yapılacak işbirliklerinin Türkiye’de bir ilk niteliği taşıyan bu programlar için oldukça önemli olduğunu vurguladı. TPAO Genel Müdür Yardımcısı Habil Öztürk ise petrol ve doğalgaz sondajı konusunda oldukça deneyimli olan ADNSU’dan sağlanacak desteğin oldukça kıymetli olduğunu ve Üniversite bünyesinde açılan bu programlara akademik ve teknik açıdan değerli katkılar sunacağını belirtti.

ADNSU ile uzun vadeli ve önemli işbirliklerinin temelinin atıldığı toplantıda, kurum temsilcilerinin işbirliği yapılabilecek alanlar hakkında ilerleyen süreçte de görüşmeyi sürdürmeleri ve Üniversite ile TPAO temsilcilerinin Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi’ni ziyaret etmesi kararlaştırıldı.