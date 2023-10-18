Malatya’da 6 Şubat depremlerinde yıkımın büyük olduğu mahallelerden biri olan Zaviye Mahallesi’nde ağır hasarlı evlerin de yıkılması ile ortaya devasa boşluklar çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımına hız verildi. Yıkımların en çok olduğu mahallelerden biri olan Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi’nde de yaklaşık 3 bin bina yıkıldı, ağır hasarlı yada orta hasarlı. Mahallede yıkımların artması ile cadde ve sokaklar tanınmaz hale geldi.

Dron ile havadan görüntülenen mahallede ortaya çıkan devasa boş alanlar ise depremin verdiği hasarı gözler önüne seriyor. Halen birçok binanın yıkılmayı beklediği mahallede yıkımların tamamlanması ile bölge daha da boş bir alana dönecek.

Mahalle sakinleri ise her gün gördükleri bu görüntü karşısında üzüldüklerini söyledi. 6 Şubat öncesi ve sonrasını karşılaştırdıklarında mahallelerinin büyük bölümünün moloz haline geldiğini söyleyen mahalle sakinlerinin tek isteği ise yeni yuvalarına bi ran önce kavuşmak.