Reyting rekorları kıran çizgi dizi Zatonya, şimdi de sinema olarak beyaz perdeye geldi. Film, İstanbul’da yapılan gala programı ile vizyona "merhaba" dedi.

Disney Channel Türkiye için özel üretilen ilk ve tek Türk yapımı çizgi film olan Zatonya, sinema filmi ile izleyici karşısına çıktı. Yayınlandığı dönemde bir çok izlenme rekorunu alt üst eden Zatonya, absürt komedi, bilim , tarih ve keşiflerin bir arada olduğu her yaştan izleyici kitlesinin kahkahalarla izlediği bir yapım olmayı başarmıştı.

Dünya genelinde ve Türkiye’de vizyona giren Zatonya’nın bu yeni filminde Sırrı Usta, ailesi ve dostları ile günümüze, 2025 yılına macera dolu bir yolculuk yapıyorlar. Yapımcılığını Fiyaka Film, Siyahmartı Animasyon Stüdyosu ve TME Dağıtım’ın üstlendiği bu eğlenceli yapım, her yaştan izleyiciye hem kahkaha dolu anlar yaşatacak hem de Türk animasyon tarihinde ilkleri barındırarak yeni bir soluk kazandıracak.

Filmin yönetmen ve yapımcısı olan Mustafa H. Öztürk senaryosunu da Ömer Fikret Şen ve Eşref Dinçer ile birlikte kaleme aldı. Seslendirme sanatçıları arasında ünlü oyuncu ve radyocu Kadir Çöpdemir ile oyuncu ve tiyatro sanatçısı Ali İhsan Bozdemir’in de bulunduğu filmin müziklerini Burak Çambel yapıyor. 74 dakikalık bu eşsiz yapım, her yaştan izleyiciye hitap ederken, özellikle yetişkinlerden büyük beğeni toplaması bekleniyor.

Film, Zatonya halkının 2 boyuttan 3 boyuta geçiş yaptığı, mizah, macera, bilim , keşiflerle ve sürprizlerle dolu bir hikayeyi anlatıyor. Hem görsel hem de hikaye açısından zengin içerikleriyle izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Filmin yapımcısı Mustafa H. Öztürk, "Zatonya - Yeni Dünya filmimizin amacı çocuklar ile yetişkinleri ortak bir payda da buluşturup beraber eğlenceli ve kaliteli vakit geçirebilmelerini sağlamak , bir film belki bir çocuğun hayatını değiştirmeyebilir ama bir insan muhakkak değiştirir , o yüzden çocukların sevdikleriyle daha fazla kaliteli vakit geçirmelerini arzu ediyoruz . Çocuklar kadar anne babaların da keyifli vakit geçireceğine inanıyorum" dedi.