Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde Türkiye’de yarasaların zararlı böceklere karşı biyolojik kontrol ajanı olarak kullanılmasıyla ilgili yürütülen proje çerçevesinde yarasaların yıllık aktivitelerinin izlenmesi için ilk saha çalışması yapıldı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde Türkiye’de yarasaların zararlı böceklere karşı biyolojik kontrol ajanı olarak kullanılmasıyla ilgili yürütülen proje çerçevesinde yarasaların yıllık aktivitelerinin izlenmesi için ilk saha çalışması yapıldı.

Yarasalar üzerinde yaptığı bilimsel araştırmalar ile daha önce adından sıkça söz ettiren ve Türkiye’de yarasaların zararlı böceklere karşı biyolojik kontrol ajanı olarak kullanılmasıyla ilgili çalışmalarda öncü faaliyetler yürütmekte olan Çankırı Karatekin Üniversitesi bu alanda ki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Çankırı Karatekin Üniversitesi, Eldivan Sağlık Hizmetleri MYO Çevre Sağlığı Programı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Okan Ürker koordinasyonunda, "Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi’ndeki Anadolu Sığla Ormanlarında Halkalama Metoduyla Bazı Yarasaların Yıllık Aktivite Özelliklerinin Karşılaştırmalı İzlenmesi" başlıklı bilimsel araştırma projesinin ilk saha çalışması yapıldı.

Araştırma projesi çerçevesinde, 24-26 Kasım 2022 tarihlerinde yapılan arazi çalışmaları sonucunda; Türkiye’de ilk kez yarasalara halka takılarak uzun vadeli izleme çalışmalarının ilk adımı atılmış oldu. Halkalama çalışmaları önümüzdeki günlerden itibaren Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaban Hayatı Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından genişletilerek, Türkiye’de son 5 yıldır orman, mağara, tarım alanları, sulak alanlar gibi farklı habitatlarda yürütülen yarasa izleme çalışmalarında da uygulamaya konulacak.