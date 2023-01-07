Zonguldak’ta alkollü bir kişi tarafından zarar verilen İsmet İnönü heykelinin zarar gören kısmı, Zonguldak Belediyesi tarafından tamir edildi.

Zonguldak’ta alkollü bir kişi tarafından zarar verilen İsmet İnönü heykelinin zarar gören kısmı, Zonguldak Belediyesi tarafından tamir edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 2 Ocak Pazartesi günü 14.45 sıralarında il merkezindeki İsmet Paşa Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, U.B. (48) isimli alkollü şahıs İsmet İnönü heykelindeki atın sol üzengi kısmına taşla vurarak zarar verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine büste zarar veren şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 2.14 promil alkollü olduğu tespit edilen U.B.’nin herhangi bir siyasi veya ideolojik tavrı olmadığı öğrenildi. Şahıs hakkında kamu malına zarar vermekten dolayı adli işlem yapıldı.

Ardından bugün büstte meydana gelen zararın giderilmesi için Zonguldak Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi çalışma başlattı. Ekipler, zarar gören atın sol üzengi kısmını tamir ederek eski haline çevirdi.