İlçe Kaymakamı Enver Özderin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Belediye Başkanı Emin Ersoy ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Dayı, Zara ve öncesinde sahne alan Sevtuğ’ya hediyeler takdim etmesiyle konser sona erdi.

Zara’nın şarkılarına eşlik eden vatandaşlar da telefonlarının ışıklarıyla konser alanında renkli görüntüler oluşturdu.

Millet Parkında düzenlenen konserde güçlü sesiyle sevilen şarkılarını seslendiren Zara, binlerce Havranlıya unutulmaz bir akşam yaşattı.

Balıkesir’in Havran ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü çeşitli etkinlikler ve Zara konseri ile kutlandı.

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