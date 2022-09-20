Dünya futbolunun efsane isimlerinden Arjantinli yıldız Javier Zanetti, Türk Milli Takımında en beğendiği futbolcunun Hakan Çalhanoğlu olduğunu belirterek, "Son dönemde Türk futbolu çok gelişti. Özellikle yeni gençlerle Türk Milli Takımının çok güzel şeyler yapacağına inanıyorum" dedi.

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Arjantinli yıldız Javier Zanetti, Türk Milli Takımında en beğendiği futbolcunun Hakan Çalhanoğlu olduğunu belirterek, "Son dönemde Türk futbolu çok gelişti. Özellikle yeni gençlerle Türk Milli Takımının çok güzel şeyler yapacağına inanıyorum" dedi.

Javier Zanetti, Inter Academy Türkiye lansmanına katılmak üzere dün Mersin’e geldi. Aynı zamanda İtalyan futbol takımı Inter’in ikinci Başkanı olan Javier Zanetti, beraberinde Inter’in Pazarlama Müdürü Barbara Biggi ve Inter Akademi Teknik Direktörü Marco Monti ile birlikte bir otelde düzenlenen lansmana katıldı. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile il protokolü ve spor camiasından birçok kişinin katıldığı lansmanda, Inter Academy Türkiye ile ilgili konuşmalar yapıldı. Gecenin sonunda Zanetti’ye Vali Pehlivan tarafından hediyeler verildi.

Çocuklarla antrenman yaptı

Bugün Mersin Stadyumu’nda yapılan saha etkinliğinde ise renkli görüntüler oluştu. Yüzlerce çocuğun katıldığı antrenmana katılan Zanetti, sırasıyla çocuklarla maç oynayarak, unutulmaz anlar yaşattı. Yaklaşık 2 saat boyunca çocuklarla antrenman yapan Zanetti, izleyenlerden tam not alırken, bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Etkinliğin sonunda fotoğraflarını imzalayan Zanetti’ye Yeni Mersin İdmanyurdu forması da hediye edilerek, Inter takımı kente davet edildi.

Etkinliğin sonunda konuşan Zanetti, 2 gündür Mersin’de olduğunu belirterek, "Buraya Inter Academy Türkiye lansmınana katılmak üzere İtalya’dan geldim. Buradaki coşkuyu asla unutmayacağım. Bu sonuçtan çok memnunuz. Güzel sonuçlar aldığımızı görüyorum. Biz kulüp değerlerimizi buraya getirmek istiyoruz. Inter’in metotlarını buraya getirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Son dönemde Türk futbolu çok gelişti"

Türk futbolunu da yakından takip ettiğini söyleyen Zanetti, "Son dönemde Türk futbolu çok gelişti. Şu anda daha iyi durumda. Özellikle yeni gençlerle Türk Milli Takımının çok güzel şeyler yapacağına inanıyorum. Tabi ki de en beğendiğim sporcu Hakan Çalhanoğlu. Çünkü hakikaten bizim içinde önemli. Şu anda Inter’in formasını da taşıyor. Ben aynı zamanda FIFA üyesiyim. Her zaman dünya futbolunun daha iyi noktaya gelmesi için çalışacağım. Bunun için de birçok projemiz var" diye konuştu.