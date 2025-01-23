Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, meslek alanlarına yönelik temel becerilerin erken yaşta edinilmesini sağlamak amacıyla 81 ilde oluşturulan "zanaat atölyeleri", yarıyıl tatilinde de öğrencilere kapılarını açtı.ANKARA (İGFA) - Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesindeki ortaöğretim kurumlarında 81 ilde mesleki eğitime yönelik "Beceri Geliştirme Programı" kapsamında açılan zanaat atölyeleri, yarıyıl tatili sürecinde de öğrencilere, meslek alanlarına dair temel becerileri keşfetme imkânı sunuyor.

Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmî ve özel, örgün eğitim kurumlarında en az 7. sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrenciler, 81 ilde valiliklerce uygun görülen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında açılan zanaat atölyelerine ücretsiz katılabiliyor.

Zanaat atölyelerinde mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının "Bilişim Teknolojileri, El Sanatları Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Grafik ve Fotoğraf, Gıda Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı, Radyo-Televizyon, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Moda Tasarım Teknolojileri, Tarım ve Yiyecek-İçecek Hizmetleri" olmak üzere on iki alanında hazırlanan 147 modüler kurs yer alıyor.

Modüller arasında, kolay hamur işlerinden ahşap kakmaya, geleneksel Türk süsleme sanatlarından analog devre elemanlarına, meyve sebze üretiminden dijital ses kurgusuna birçok farklı kurs bulunuyor.

Zanaat atölyelerine başvurular, "e-kurs.meb.gov.tr" adresinden yapılabiliyor.