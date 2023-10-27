Eyüpsultan Belediyesi ile Gebze Teknik Üniversitesi (GTU) işbirliğiyle hazırlanan “Zamansız Miras Eyüpsultan Sergisi” açıldı.

Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası’nda açılan sergide ilçede bulunan tarihi eserlerin kayıt altına alınması ile ilgili çalışmalar sonunda ortaya çıkan röleve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ziyaretçileri bekliyor. Serginin açılışı için düzenlenen programa Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Yaldız ile birlikte GTU Mimarlık Fakültesi Dekanı ve Restorasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Elif Özlem Aydın, Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mine Topçubaşı ve çalışmalarda yer alan öğrenciler katıldı.

Çalışmalar uzman ekip tarafından gerçekleştirildi

Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası’nda açılan ve 1 ay sürecek sergide 106 parça röleve, restitüsyon ve restorasyon projesi yer alıyor. Sergilenen bu röleve, restitüsyon ve restorasyon projeleri Eyüpsultan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile GTU Mimarlık Bölümü’nden 41 lisans ve yüksek lisans öğrencisi ile 6 öğretim elemanından oluşan ekip tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla elde edildi.

51 röleve, restitüsyon ve restorasyon projesi tamamlandı

KUDEB (Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu) organizasyonunda, 2019 ile 2023 yılları arasında yapılan çalışmalar sonucu Eyüpsultan’da toplamda 51 farklı yapıya ait röleve, restitüsyon ve restorasyon projesi tamamlanırken, 10 cami ile ilgili çalışmalar da devam ediyor.

Çalışmaların ilk etabında; Eyüp Merkez Mahallesi Cami-i Kebir Sokak, Feshane Caddesi, Eyüp İskele Caddesi Kızılmescit Sokak, Oyuncakçılar Çıkmazı, İslambey Mahallesi Zekai Dede Sokak ve Halit Paşa Sokağı’nda önceden belirlenen yapıların bütün boyutları ölçülerek plan, kesit ve görünüşü yeniden çıkarılarak rölöve projelendirmesi yapıldı. Sonraki süreçte ise yapıların ilk yapıldığı halini modelleyen restitüsyon projesi ve yapılacak müdahale, onarımları gösteren restorasyon projeleri hazırlandı.