Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Küçük sanayi sitesi bölgesinde katı atık toplayıcılarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Uygulamada kurallara uymayan şahıslara cezai işlem uygulandı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Küçük sanayi sitesi bölgesinde katı atık toplayıcılarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Uygulamada kurallara uymayan şahıslara cezai işlem uygulandı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekipleri, katı atık toplayan çek çeklere yönelik denetimlerini sürekli hale getirdi. Ekipler, “çek-çek” olarak tabir edilen araçlarla katı atıkları toplayarak hem kurallara uymayan hem de trafikte tehlike saçanlara göz açtırmıyor. Sıklaşan uygulamalarda evrakları eksik olan araçlar trafikten men edilirken, kural dışı katı atık toplayan şahıslara da ceza kesiliyor.

Zabıta Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği son denetim uygulamasında 1 adet çek-çek aracı yediemin otoparkına kaldırılarak toplayıcıya 4 Bin 50 TL ceza kesildi.

Zabıta ekipleri çek-çeklerin akşam 22.00 ile 05.00 saatleri arasında katı atık toplamaları gerektiğini hatırlattı.