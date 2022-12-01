SİVAS (İHA) – Sivaslı kadınlar peynir yapımını Halk Eğitim Merkezinde açılan Peynir Üretim kursunda öğreniyor. Yerli ve yabancı 23 çeşit peynir yapımını öğrenen kadınlar ürettikleri peynirlerin satışını gerçekleştirip aile bütçelerine de katkı sağlıyor.

SİVAS (İHA) – Sivaslı kadınlar peynir yapımını Halk Eğitim Merkezinde açılan Peynir Üretim kursunda öğreniyor. Yerli ve yabancı 23 çeşit peynir yapımını öğrenen kadınlar ürettikleri peynirlerin satışını gerçekleştirip aile bütçelerine de katkı sağlıyor.

Sivas Halk Eğitim Merkezi ve Sivas İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde açılan Peynir Üretim kursu kadınların yoğun ilgisini gördü. Kursta, evlerinde tüketecekleri peynirini doğal yollarla ve düşük maliyete üretme imkanı bulan kadınlar aynı zamanda bugüne kadar adını dahi duymadıkları, dünyandaki farklı bölgelere özel peynirlerin yapımını da öğreniyor.

Urfa Toprak peynirinden Kars Gravyer peynirine kadar birçok yörenin çeşitli peynirlerinin yapımını öğrenen kursiyerler bunların yanında İtalyanların; Mozerella, Parmesan, İngilizlerin; Çedar, Hollandalıların ise Gouda ve Edam peyniriyle birlikte toplamda 23 çeşit peynirin üretimiyle ilgili eğitim alıyor.

"7.5 Liralık sütü 150 liralık peynire dönüştürüyorlar"

Peynir Üretimi Kurs Hocası Saliha Bozkurt, süt üreticisi olan kursiyerlerin sütlerini çeşitli peynirler yaparak değerlendirdiğini belirtip , “İlk başladığımızda 10 çeşit peynir yapmıştık. Şuanda 23 çeşit peynir üretiyoruz. Bunların içerisinde yurt dışında yapılan peynirlerde var. Onları da kursta yaptık ve çok beğenildi. Diğerler çeşitlerde bizim yerli peynirlerimiz. Süt üreticisi olan insanlar için evinde ki sütünü 7.5 liraya satıyorsa, sütlerini peynire dönüştürüp 150 liraya kadar çok rahatlıkla satabilirler. Böylelikle evinde ki sütünü çok daha güzel değerlendirmiş olurlar. Bunun yanı sıra hazır aldığımız peynirlerin içerisinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bu yüzden en sağlıklı peynir evde yapılandır. Dışarıda satılan peynirlere nazaran daha uygun fiyata geliyor. Hem sağlıklı hem de daha uygun fiyata yapmış oluyorlar. Ben dışarıdan evime peynir satın almıyorum. Kursumuz 6 hafta sürüyor ve kursiyerler bu süreyi tamamladıklarında bir sertifika alıyorlar. İleride herhangi bir süt işletmesine girmek istediklerinde bu sertifika kendilerine yardımcı oluyor. Aynı zamanda bu sertifikalar bankadan kredi çekecek bayan kursiyerlerimizde bankalardan artı puan kazandırıyor” şeklinde konuştu.

“Marketlerden peynir almıyoruz”

Kursiyerlerden Tuğba Aycan, kendi ürettikleri peyniri marketlerdekilerden daha uyguna geldiğini belirterek, “Bu kursta 23 çeşit peynir yapımını öğrendik. Evde daha çeşitli peynirler yaptığımız için marketlerden peynir almıyoruz. Artık kendi soframızda 4-5 çeşit peynir koyuyoruz. İtalya, Almanya ve Hollanda’da yapılan peynirleri öğrendik. Süt sığırcılığı yaptığım için hayvanlarımın sütünü bu şekilde değerlendiriyorum. Yaptığım peynirleri satarak evime katkı sağlıyorum” dedi.

Kursiyer Rukiye Çelik, kendi yaptıkları peynirin marketlere nazaran daha sağlıklı olduğunu ifade ederek, “Bu kursta doğal ve sağlıklı peynirler yapıyoruz. Böylelikle içerisine ne kattığımız biliyoruz ve sofrada ne yediğimizi biliyoruz. Evde yapmak satın almaktan daha uyguna geliyor. Hocamızın sayesinde yurt dışında yapılan peynirleri de yapabilecek duruma geldik” şeklinde konuştu.