Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde yaralananlar bazı vatandaşlar Mersin’e getiriliyor. Adıyaman’da 212 saat sonra sağ çıkarılan 77 yaşındaki Fatma Güngör, ambulans helikopter ile Mersin Şehir Hastanesine getirildi. Zamanla yarışan ekipler hızlı bir şekilde Güngör’ü helikopterden alırken, yaşlı kadın tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde yaralananlar bazı vatandaşlar Mersin’e getiriliyor. Adıyaman’da 212 saat sonra sağ çıkarılan 77 yaşındaki Fatma Güngör, ambulans helikopter ile Mersin Şehir Hastanesine getirildi. Zamanla yarışan ekipler hızlı bir şekilde Güngör’ü helikopterden alırken, yaşlı kadın tedavi altına alındı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat’taki depremlerde birçok vatandaş enkaz altında kalırken, çok sayıda vatandaş hayatı kaybetti ve yaralandı. İlk günden itibaren yaralı olarak enkazdan çıkarılan yaralılar çevre illerdeki hastanelere nakledilirken, Mersin’de bu yükün bir bölümünü sırtlanmış durumda. Hem karadan hem de havadan çok sayıda yaralı Mersin Şehir Hastanesine getirilirken, ekipler adeta zamana karşı yarışıyor.

Adıyaman’da arama-kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, bugün 212. saatte 77 yaşındaki Fatma Güngör’ü sağ olarak enkazdan çıkardı. Durumu ağır olan Güngör, Sağlık Bakanlığının ambulans helikopteri ile ivedi bir şekilde Mersin Şehir Hastanesine getirildi. Burada hızlı bir şekilde helikopterden alınan Güngör, tedavi altına alındı. Güngör’ün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.