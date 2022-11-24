Eskişehir’de şebeke suyuna yüzde 70 zam yapılacağı iddiasını duyan yüzlerce kişi ucuz su almak için otomatlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Eskişehir’de şebeke suyuna yüzde 70 zam yapılacağı iddiasını duyan yüzlerce kişi ucuz su almak için otomatlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığının bugün yapılacak genel kurul toplantısında şebeke suyuna yüzde 70 oranında zam yapılacağı iddia edildi. Bunu duyan yüzlerce kişi, su kartlarına bakiye yüklemek için otomatlara akın etti. Zam iddiasının yayılmasının ardından kentin çeşitli yerlerinde bulunan otomatların önünde oluşan uzun kuyruklar, gece saatlerine kadar devam etti. Bugün de yağmurlu havaya aldırış etmeyen vatandaşlar kuyrukta bekleyerek ucuz su almak isterken, bir yandan da yapılacak olan yüzde 70’lik zamma isyan etti.

“Suya da bu kadar zam yapılmaz”

Geçtiğimiz aylarda şebeke suyuna yapılan yüzde 40’lık zammın ardından bugünlerde de yüzde 70 gibi bir zammın vatandaşı zor durumda bırakacağını belirten Kasım Karakaş, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Yılmaz Büyükerşen hakkında serzenişte bulundu. Zam fikrinden cayılması gerektiğini belirten Karakaş, “Arkadaşlarımızla birlikte takip ediyoruz. Hemen hemen her mahalleye gittik. Geç saatlere kadar bekleyen kuyruklar gördük. Yüzlerce kişi kuyrukta bekliyor. Yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz Temmuz ayında zaten yüzde 40 gibi bir zam yapıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Yılmaz Büyükerşen gerçekten kantarın topuzunu kaçırmıştır. Suya da bu kadar zam yapılmaz. Yüzde 70 gibi kararlaştırılan bu yanlıştan inşallah geri dönülür diye umut ediyoruz. İnsanların zaten maddi güçleri zayıf. Bu kış gününde zamdan geri dönülmesi gerekiyor” dedi.

“Şu yağmurun altında vatandaş sıra bekliyor”

Yapılması planlanan zammın vatandaşı mağdur ettiğini ve bunca kişinin yağmur altında sırada beklediğini söyleyen Abdulkadir Kocakaya ise “Ben Emek Mahallesi’nden geliyorum. Orada 2 bin kişi var. 80 bin kişilik mahallede 2 bin kişi sıra bekliyor. Hatta makine arıza yaptı. Şu yağmurun altında vatandaş sıra bekliyor. Benim için zam önemli değil. İstediği kadar yüzde 70 olsun. Yalnız insanları mağdur etmemek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Zam konusuna ilişkin kamuoyunu bilgilendirme maksadıyla sosyal medya hesabından açıklama yapan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ise şu ifadelere yer verdi:

“Kıymetli hemşehrilerimiz, ESKİ Genel Kurulu’nda gündeme gelen şebeke suyundaki tarife değişikliği bugün gerçekleştirilecek toplantıda belli olacak ve olası değişiklik ileri tarihli olacak şekilde kamuoyuna duyurulacaktır.”