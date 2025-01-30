Erzurum’da jandarma ekipleri tütün köpeği Zahir’in de desteği ile kaçakçılara yönelik operasyon yaptı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tekman İlçe Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında; Tekman ilçesinde tütün köpeği Zahir’in de katkılarıyla yürütülen çalışmalar neticesinde; 210 kilogram kaçak tütün, 350 bin adet boş makaron, 192 adet sigara kağıdı, 40 bin adet sigara filtresi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 1 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, “Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecektir” denildi.