Kütahya’da, Germiyan ve Zafertepe Kavşağı projesinde sona gelindi.

Kütahya’da, Germiyan ve Zafertepe Kavşağı projesinde sona gelindi.

Projenin son durumu Vali Ali Çelik’in başkanlığında, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Karayolları Genel Müdürlüğü Etüt Proje Daire Başkanı Sinan Sezen ve ilgili yetkililerin katılımıyla yapılan toplantıda istişare edildi.

Germiyan ve Zafertepe Kavşağı projesinin Kütahya için kritik bir öneme sahip olduğunu altını çizen Vali Ali Çelik, Kütahya’nın gelecek 15 yıldaki trafik yoğunluğu da hesap edilerek farklı tiplerde köprülü kavşak çalışmaları yapıldığını ancak en uygun projenin direksiyonel kavşak olarak belirlendiğini açıkladı.

Türkiye’de yeni uygulamaya konulan direksiyonel kavşağın hayata geçirilmesiyle birlikte güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkânı sağlanacağını kaydeden Vali Çelik, projenin 2023 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, emeği geçen herkese teşekkür ederek Belediyenin gereken desteği vermeye devam edeceğini söyledi.