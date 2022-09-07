Kütahya’nın Zafertepe Mahallesi’nde 6 cadde ve bağlantı yollarında başlayan ham yol açım ve asfalt serim çalışmalarında sona gelindi. Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, çalışma yapılan alanları inceledi.

Kütahya’nın Zafertepe Mahallesi’nde 6 cadde ve bağlantı yollarında başlayan ham yol açım ve asfalt serim çalışmalarında sona gelindi. Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, çalışma yapılan alanları inceledi.

Zafertepe Mahallesi Medrese Sokak’ta sıcak asfalt serim çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, daha önce Kurtuluş Caddesi, İstikbal Caddesi, Doruk Caddesi, Efsane Sokak, Bozkır Sokak ve bağlantı yollarında asfalt çalışmasını bitirdiklerini, Medrese Sokak’ta da çalışmaların bir an önce tamamlanacağını söyledi.