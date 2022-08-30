Tarihi şan ve şerefle dolu olan Türk Milleti’nin kazandığı Büyük Zaferin 100. Yıldönümü Mudanya’da Atatürk heykeline çelenk konulması, saygı duruşu, İstiklal marşı ile gününü anlamını ifade konuşmalarla başladı.

Tarihi şan ve şerefle dolu olan Türk Milleti’nin kazandığı Büyük Zaferin 100. Yıldönümü Mudanya’da Atatürk heykeline çelenk konulması, saygı duruşu, İstiklal marşı ile gününü anlamını ifade konuşmalarla başladı.

İskele Meydanı’ndaki Atatürk heykelini Kaymakamlık ve Mudanya Belediyesi çelenginin sunulması ardından, belediye bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Kutlamalara Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Baş Savcı Ufuk Ersungur, Mudanya Jandarma Komutanı Binbaşı Ercan Yavuz, SGK Mudanya Gurup Komutanı Elyesa Koyuncuoğlu, Mudanya Emniyet Müdürü Abdullah Tomar, Gaziler, Sivil toplum Kuruluşları ve Siyasi Parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Ceyhun Çalışır tarafından yapıldı, "Mazisi zaferlerle dolu Türk Milletini tarih sahnesinden silmek ve öz yurdu Anadolu’dan atmak isteyen düşmana, hak ettiği dersi verdiğimiz şanlı zaferin bugün 100’üncü yıl dönümünü kutluyoruz. 100 yıl önce bugün üç yıl süren onurlu bir kurtuluş mücadelesinin muhteşem bir zaferle sonuçlandığı bir gündür.

Düşmanlar ve onların içindeki işbirlikçileri tarafından, yok edilmeye ve paylaşılmaya, karar verilerek, toprakları işgal edilmiş, ordusunun silahları elinden alınmış, askerleri terhis edilmiş, yıllarca süren savaşlarda tüm kaynakları tükenmiş ve insan gücünü kaybetmiş bir imparatorluğun, yıkıntılar üzerinde, bir ordu ve milli varlığına kastedenleri 30 Ağustos 1922’ de tarihe gömmüştür.

Anadolu’yu ebedi vatan yapmamızın 100’üncü yıl dönümü olan 26 Ağustos 1922’ de başlayan büyük taarruz dört gün sonra 30 Ağustos ta kesin zaferle neticelenmiş, bu zafer yüce Türk ulusunu bağımsızlık aşkını, Türk ordusunun kudret ve kahramanlığını tarihe muhteşem bir şekilde kaydetmiştir.

Türk Milletinin birliğine, vatanın bölünmez bütünlüğüne ve devletin bağımsızlığına yönelecek her teşebbüsü dün babalarımız ve dedelerimizin yaptığı gibi 100 yıl sonra bugün bizlerde bu uğurda seve seve canımızı vermeye hazır olduğumuzu, aynı ruh ve inançla bir kez daha haykırıyor ve diyoruz ki; " bize emanet edilen bu cennet vatanı, bu kutsal toprakları ilelebet muhafaza edecek, Türk bayrağını ve sancağını sonsuza dek dalgalandıracağız".

Kanlarını ve canlarını feda ederek bizlere bu güzel vatanı bırakan, bizleri 100 yıl önce bu büyük zaferle onurlandıran başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün şehitlerimizin azız ruhları önünde saygıyla eğilir, kahraman gazilerimize şükran ve minnetlerimizi sunarız bu büyük zafer yüce milletimize kutlu olsun" diyerek sözlerini tamamladı.

Tören Mudanya Kaymakamlık binasında Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer Kaymakamlık bahçesinde tebrikleri kabul etti. Kaymakam Sözer ve protokol daha sonra Mudanya İskelesinde yanaşık duran TCG AKIN Denizaltı Kurtarma Gemisini ziyaret etti.

Mudanyalılarda da bu geziye eşlik ettiler. Bursa Yelken kulübüne ait tekneler sahil boyunca bayraklarla süslü tekneleriyle seremoni geçişi yaptılar.