Kurtuluş Savaşı sırasında İnebolu Limanı’na gelen mühimmatların kağnılarla Ankara’ya ulaştırıldığı İstiklal Yolu, Çankırı Karatekin Üniversitesinde kurulacak araştırma merkezinde akademik araştırmalara konu olacak.

Kurtuluş Savaşı sırasında İnebolu Limanı’na gelen mühimmatların kağnılarla Ankara’ya ulaştırıldığı İstiklal Yolu, Çankırı Karatekin Üniversitesinde kurulacak araştırma merkezinde akademik araştırmalara konu olacak.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesindeki limandan başlayıp, Çankırı’dan geçerek Ankara’ya ulaşan tarihi İstiklal Yolu’nun akademik platformlarda araştırılması ve yeni projelerle daha geniş kitlelere tanıtılması amacıyla Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde İstiklal Yolu ve Tarih Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulacak. Merkezde, Kurtuluş Savaşı’nda İnebolu Limanı’ndan alınan mühimmatların kağnılarla taşınarak Ankara’ya ulaştırıldığı İstiklal Yolu’nun önemi gençler nesillere aktarılacak.

Hayata geçirilecek proje ile ilgili bilgi veren Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, “Kastamonu İnebolu’dan başlayıp Ilgaz, Çankırı, Kalecik ve Ankara’da biten istikrar yolu üzerindeyiz. İstiklal yolu milli mücadelenin her safhasında çok büyük bir öneme haizdir. Özellikle Anadolu’daki birçok cepheye mühimmat ve lojistik desteği bu yol üzerinden yapılmıştır. Ve bu yol üzerinde sayısız fedakarlıklar yapılmıştır. O zamanki süreçte Milli Mücadele içerisinde canıyla, malıyla, gayretiyle, emek sarf eden tüm şehitlerimizi buradan rahmet ve minnetle anıyoruz. Biz de istisna yolu özelinde Milli mücadeleyi de toplumsal hafızada zinde tutma adına bazı çalışmalarımız oldu. Çankırı Karatekin Üniversitesi bu millete dair ne varsa ne hangi parça varsa onun izinde ve onunla ilgili planlar ve projeler yapmayı da hedeflemekte. Bu doğrultuda istiklal yolu milli mücadele, araştırma ve uygulama merkeziyle ilgili de bir çalışmayı başlatmış bulunmaktayız. Çalışmamız üniversite senatomuzca kabul edildikten sonra YÖK’e gönderilecek. YÖK’ün onayından sonra da bu merkezimiz faal hale geçecektir. Bu merkezimizi kurmakla bazı amaçlarımızı ve hedeflerimizi ifade etmek istiyoruz. Özellikle İstiklal yolundaki mücadelenin zihinlere kazınması adına nesilden nesile aktarılması adına bazı çalışmaları yapmayı önemsiyoruz. Konuyla ilgili panel, çalıştay gibi bilimsel platformların yanında belgeseller, sinema sosyal medyayla ilgili de bazı çalışmalar yapmayı arzuluyoruz. Bizim milli mücadele tarihini en ince ayrıntısına kadar araştırıp insanların faydasına, Türk milletinin faydasına sunduğumuzda inanıyoruz ki bundan sonraki süreçlerde de bir milli kimlik ve tarih şuuru oluşacaktır. Milli kimlik ve tarih şuuru içerisinde ülkemiz için, bulunduğu bölge için yeni bir gelecek inşa etme adına da güzel bir potansiyel olacağını da düşünüyoruz. Şu an İstiklal yolunun merkezinde istikrar yolunun en önemli kavşağında Çankırı’da bu tarihi sorumluluk ve misyon yüklenmiştir. Bizler de Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü ve yöneticileri olarak bu tarihi vazifeyle en iyi şekli ifa etme adına çalışmalarımızı gün geçtikçe arttırıyoruz. İşte istiklal yolu ve milli mücadele uygulama ve araştırma merkezi de bu vazifenin ete kemiğe bürünmüş halidir. İlerleyen dönemlerde tüm Anadolu’da milli mücadeleyle ilgili çalışmalarımız ve araştırmalarımızla bu merkez tarafından organize edilecek, koordine edilecek. Ulusal ve uluslararası projeleri desteklenecek. Özellikle bu alanda çalışanların istifadesine güzel sunulacak bilgililer de elde edilmiş olacaktır" dedi.

Çankırı’nın sadece milli mücadelede yaptığı fedakarlıkla anılan bir şehir olmadığını söyleyen Rektör Çiftçi, "Çankırı özellikle balkan harbi sırasında Anadolu’nun her bir tarafından asker gönderilmesi seferberliğinde de Ya üzerine düşeni yapmıştır. Mevlevi alaylarıyla özellikle Çankırı, Mevlevi hanesinden gönüllüler, Balkan Savaşları’nda vatanı muhafaza etme adına seferberliğe katkı sağlamışlardır. Hakeza Çanakkale Harbi sırasında da yine yüzlerce evladını Çanakkale’ye göndererek vatan sathında üzerine düşeni ifa etmiştir. Yine aynı şekilde Cumhuriyet tarihimizde de terörle mücadelede de Nüfus yoğunluğuna göre en fazla şehit veren ildir Çankırı. Bu yönüyle de Çankırı Milli Mücadele’nin mihenk taşıdır. Ve aynı zamanda cumhuriyetimizin de bir kilit taşıdır. İstiklal yolunun ortasında olması hasebiyle coğrafi konumundan dolayı da biz üniversitemize bir misyon bir vazife yükledik. Söylemlerimizde de istiklalden istikbale İnsan odaklı, girişimci ve yenilikçi üniversite olarak da ifade etmekteyiz. Bu yönüyle gençlerimize hem milli mücadelede tarihi olaylara bağlayacak hem günle ilgili planlamalar yapacağız hem de geleceğe dair de inşa hareketleri oluşturacağız" diye konuştu.