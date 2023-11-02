Esenyurt’ta 100. yıl gösterileri kapsamında sahne alan Devlet Halk Dansları Topluluğu, ‘Zafere Doğru Cumhuriyet Doğuyor’ gösterisi ile Esenyurtlulara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Esenyurt Belediyesi’nin düzenlediği Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları birbirinden renkli gösterilere sahne oldu. Kutlamaların son gününde Devlet Halk Dansları Topluluğu, ‘Zafere Doğru Cumhuriyet Doğuyor’ adlı dans gösterisi ile sahne aldı. Cumhuriyetin doğuşunu destansı bir şekilde anlatan dans koreografisi Esenyurtlu vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Esenkent Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşen gösteriye çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

“Cumhuriyet coşkusunu yaşatmak için buradayız”

Cumhuriyet coşkusunu yaşatmak için Esenyurt’a geldiklerini belirten Devlet Halk Dansları Topluluğu Sahne Amiri Burak Satır şöyle konuştu: “Milli mücadele ile başlayan bir tiyatro eserimiz var. Orada Atatürk’le beraber silah arkadaşlarının yapmış olduğu mücadeleyi yansıtacağız. Amacımız bu gün burada Cumhuriyet kurulurken geçilen yolları anlatmak olacak. Bizleri davet eden Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür ederim.”

“Esenyurt halkı adına teşekkür ediyorum”

Dans gurubuna sahnede çiçek takdim eden Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Halis Şimşek, “Öncelikle Belediye Başkanımız Sayın Kemal Deniz Bozkurt adına hepinizi selamlıyorum. Bu tiyatral gösteride gördüklerimiz çok çetin savaşların da tarihidir. Kültür Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu’na yapmış oldukları gösteri için, bu mücadeleyi, Cumhuriyetin doğuşuna giden süreci bizlere çok güzel bir şekilde aktardıkları için Esenyurt halkı adına çok teşekkür ediyorum” dedi.