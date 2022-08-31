Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde Anadolu Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yılına özel gerçekleştirilen Zafer Turnuvası’nda katılıan ekiplere ödülleri verildi.

Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde Anadolu Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yılına özel gerçekleştirilen Zafer Turnuvası’nda katılıan ekiplere ödülleri verildi.

Anadolu Üniversitesi Futbol Sahası’nda gerçekleştirilen turnuvada U-11 yaş kategorisinde Anadolu Üniversitesi, Bursaspor, Yeşilay FK ve Ankaragücü; U-10 yaş kategorisinde ise Anadolu Üniversitesi, Çelikordu, Eskişehirspor ve Ankaragücü’nün yer aldığı turnuvada kazanan dostluk oldu. Minik futbolcuların hünerlerini ortaya koyduğu, son derece renkli ve çekişmeli anların yaşandığı, kazananın dostluk olduğu turnuvada müsabakaların ardından düzenlenen törenle katılan ekiplere ödülleri verildi.

“Minik sporcularımız adına gururluyuz”

Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, turnuvaya katılım gösteren minik sporcuları tebrik ederek şunları söyledi:

“30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. yılına özel düzenlenmiş olan bu turnuvada minik sporcularımızı görmekten gurur duyduk. Kazananın dostluk olduğu bu turnuvada her bir takımı ayrı ayrı tebrik ederim.”

Turnuvanın sonunda Anadolu Üniversitesi Rektör Erdal, Anadolu Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Selami Sezgin ile Sağlık Kültür ve Spor Daire (SKS) Başkanı Galip Özsarı tarafından turnuvaya katılan minik sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.