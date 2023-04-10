Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi ortaklığında kurulan Zafer Teknopark, 2021 yılında Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksine göre faaliyette olan 70 Teknoloji Geliştirme Bölgesi arasında 53. sırada yer aldı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi ortaklığında kurulan ve iki farklı yüksek öğretim kurumunun kurduğu ilk teknopark olan Zafer Teknopark, 2021 Yılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksinde 98 Teknoloji Geliştirme Bölgesinden faaliyette olan 70 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri arasında 53. sırada yer aldı.

Göreve geldiği 2018 yılından itibaren Uşak’a bir “Teknopark” kazandırmak için çalıştıklarını aktaran Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, “2021 yılında Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu tarafından binası yapılan Uşak OSB Teknoparkımız faaliyete geçti. Uşak OSB Teknoparkımızın her geçen gün doluluk oranının artmasıyla Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksinde üst sıralara yükselmesini beklemekteyiz.” dedi.

Uşak OSB Teknopark faaliyetleri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Savaş, “Uşak OSB Teknopark, bünyesinde 30 ofis, 11 atölye ile toplamda 2000 m2 kiralanabilir alana sahip olup çok sayıda Ar-Ge ve yenilik projesine ev sahipliği yapmaktadır. 2022 yılı itibariyle Uşak OSB Teknopark yüzde 70 doluluk oranına ulaşarak şehrin Ar-Ge potansiyelinin ortaya çıkmasında ve Üniversite-Sanayi işbirliğinin gerçekleşmesinde önemli bir fonksiyon icra etmektedir. 15 Türk, 2 Alman ve bir İspanyol ortaklı firmanın yer aldığı Uşak OSB Teknopark; Savunma Sanayiinden Bilgisayar ve İletişim Teknolojilerine, Deri, Tekstil, Nano Teknolojiden Bio - Genetike, Yenilenebilir Enerji, Yazılım, Ev Otomasyon Sistemlerinden Kimyaya, Makineden Medikal ve Sağlık alanına kadar çok çeşitli alanlarda yürütülen Ar-Ge projelerine ev sahipliği yapmaktadır.” şeklinde konuştu.