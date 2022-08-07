Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun açıklamalarına tepki gösterdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun açıklamalarına tepki gösterdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir dizi etkinlik için geldiği Çanakkale’de basın mensuplarıyla bir araya geldi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun açıklamalarına tepki gösteren Özdağ, “Bin yıldan bu yana Türklerin büyük bir bölümü Müslümandır ancak Türk tarihi İslam öncesinde de 4 bin yıla sahiptir. Hristiyan Türkleri veya Yahudi Türkleri veya herhangi bir dine inanmayan Türkleri Türk kabul etmemek, Yavuz Bey’in yapabileceği bir şey değildir. Yavuz Ağıralioğlu’yla kişisel temasımı İYİ Parti’den ayrılmadan kestim. Çünkü genel kurulda kendisine o zaman grup başkan vekiliydi dedim ki, ‘Yavuz, Mecliste grup başkan vekilisin, sürekli kürsüdesin. Bu Suriyelilerin meselesini gündeme getirmiyorsun. Biraz da Suriyeliler konusunda konuş. Onların geri dönmesi için açıklamalarda bulun’ dedim. ‘Benim, Suriyelilerle ilgili hiçbir sorunum yok. Hatta gelmeleri iyi’ dedi. Ben de şaşırdım. ’Neden iyi oldu?’ dedim. ‘Gerekirse Türkiye’nin 5 milyon da Türk getirebileceğini böylece anlamış olduk’ dedi. Bu zeka karşısında o kadar şaşırdım ki bir daha Yavuz Ağabeyoğlu’yla hiç konuşmamayı tercih ettim. 5 milyon Suriyelinin gelmesine, 5 milyon da getirebiliriz diye sevinen bir kafanın kimin Türk kimin olmadığına, kimin insan bile sayılamayacağına karar vermeye hakkı yoktur. Haddi de yoktur. Bu açıklama son derece cahilce bir açıklamadır” dedi.

“Daha önce ’PKK Müslüman olsun, konuşalım PKK’yla’ dediğini de biliyoruz”

Özdağ, “Daha önce bu arkadaşın ’PKK Müslüman olsun, konuşalım PKK’yla’ dediğini de biliyoruz. Bölücü ama Müslüman olduğunu iddia eden Kürtçü örgütler var. Git o zaman HÜDAPAR’lılarla can ciğer kuzu sarması ol, belki de öyledir zaten. Git o zaman Hizbullahçılarla tavla oyna. Belki de oynuyordur zaten. Bu arkadaş, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun ’Tarlamızı sürmüşler’ açıklamasında tarlayı sürdüren kişidir. Kim olduğunu Büyük Birlik’te siyaset yapmış herkes çok iyi biliyor. Üzerine bir şey eklemeye gerek görmüyorum” ifadelerini kullandı.