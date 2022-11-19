Vali Ali Çelik, Altıntaş Zafer OSB’de devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Birinci etaptaki doğal gaz çalışmalarının bugün itibarıyla tamamlandığını belirten Vali Çelik, Kütahya’nın istihdam ve ekonomisine ciddi katkı sağlayacak OSB’nin 2023 yılında faaliyete geçeceğini söyledi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) 2023 yılında faaliyete geçeceğini ifade etti.

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