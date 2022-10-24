Kütahya’ya ayrı bir değer katan Zafer Meydanı’nda, tamamlanan üst yapı çalışmalarının ardından yaya geçidi çizgileri boyanarak trafik güvenliği artırılıyor. Asfalt serim çalışmaları, çevre düzenlemeleri, yol ve yaya çizgilerinin tamamlanan Zafer Meydanı daha güvenli hale geldi.

Kütahya’ya ayrı bir değer katan Zafer Meydanı’nda, tamamlanan üst yapı çalışmalarının ardından yaya geçidi çizgileri boyanarak trafik güvenliği artırılıyor. Asfalt serim çalışmaları, çevre düzenlemeleri, yol ve yaya çizgilerinin tamamlanan Zafer Meydanı daha güvenli hale geldi.

Araç ve yaya trafiği güvenliği için gerekli olan yol çizgileriyle birlikte yaya geçidi çizgi çalışmalarının diğer cadde ve sokaklarda devam edeceği belirtildi.