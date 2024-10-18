Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Zafer Mahallesi 1703, 1705 ve 1711 Sokak’ta yapımı tamamlanan yol çalışmalarını yerinde incelerken, mahallede 6 bin metrekare yol yapımı gerçekleştirildi.

Sabah mesaisine sahada başlayan ve makamındaki evrak işlerinin ardından yine sahaya inen Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, beraberinde Zafer Mahalle Muhtarı Mustafa Certel ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yeni açılan yolları yerinde inceledi. Nazilli’de deforme olan eski yolları yenilemek, yolu olmayan bölgelerde ise yeni yollar açmak için çalışmaların hızla devam ettiğini kaydeden Başkan Tetik; “Zafer Mahallesi Muhtarımla birlikte çalışmaları inceliyoruz. Muhtarımız birlikte mahallemizi güzelleştirmek, daha yaşanır bir hale getirmek için uğraş veriyoruz. Bu bölgede saha çalışmalarını yaptık, tespit ettik. Kış aylarında çamur olmasın diye hızla bu yolları yaptık. 6 bin metrekare burada yol yaptık. Fen İşleri elemanlarımıza, müdürlerimize teşekkür ediyorum. Muhtarımıza yakın takiplerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerimiz devam edecek. Bu yolları bütün Nazilli’de yapmak, yolları yenilemek istiyoruz. Köy yollarımızı, mahalle yollarımızı yapmak istiyoruz. Yavaş yavaş bunların hepsini inşallah yapacağız. Bunları yaparken de şimdi olduğu gibi muhtarlarımızla beraberce bu işi yapacağız. Birbirimize destek olarak, Nazillimizi daha güzel, mutlu bir yer haline getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Desteklerinden dolayı Başkan Tetik ve ekibine teşekkür eden Muhtar Certel ise "Mahallemizin Dallıca ile sınırı olan en son noktasındayız. Bu bölgede yolumuz yoktu. Sayın Başkanımıza durumu anlattım. Hemen bu yolun çalışmaları başladı ve bugün itibariyle bitirdik. Her zaman yanınızdayım başkanım, iyi ki varsınız" şeklinde konuştu.