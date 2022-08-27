Kütahya Belediyesi ve Kütahya Germiyan Geleneksel Ata Sporları Derneği’nin iş birliğinde düzenlenen Zafer Kupası Konseri, hava şartları nedeniyle Kütahya Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Kütahya Belediyesi ve Kütahya Germiyan Geleneksel Ata Sporları Derneği’nin iş birliğinde düzenlenen Zafer Kupası Konseri, hava şartları nedeniyle Kütahya Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Hava şartları nedeniyle Kütahya Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirilen Zafer Kupası konseri etkinliklerinde, Rahmet Safa, Gökhan Kıraç, Mehmet Çeker ve Alperen Kekili sahne aldı.

Kütahya Germiyan Ata Sporları Kulübü Başkanı Selim Erduğan konuşmasında Büyük Zafer’in 100. Yılında bu güzel organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Durmaz ise Kütahya’da Geleneksel Türk Okçuluğunun önemli bir yerde olduğunu ifade ederek, Kütahya Germiyan Geleneksel Ata Sporları Derneği’ne çalışmalarından dolayı teşekkür etti.