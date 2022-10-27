İlçe Kaymakamı Hüseyin Bozoğlan’ın kriz yönetim odasından yönettiği tatbikat havalimanında görevli 9 kriz merkezi, 11 polis memuru 10 özel güvenlik, 3 Havaş yer hizmeti kuruluşuna ait personel, 2 sağlık personeli ve 3 itfaiye personelinin katılımıyla yapıldı. Sağlık ekibi ve itfaiyenin hazır bulunduğu tatbikatta senaryo gereği suçlular etkisiz hale getirilip rehinelerin kurtarılması sağlandı. Tatbikat sonunda Kaymakam Bozoğlan, havalimanı personeline çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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